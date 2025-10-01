歌手のチョン・ソミがメッセージアプリ「カカオトーク」の自動アップデートに不満を漏らした。【不満】「マジ微妙」TXTボムギュもイライラ9月29日、あるオンラインコミュニティには「カトク（カカオトークの略）自動アップデート被害者登場」というタイトルとともに映像が投稿された。映像には、空港でのチョン・ソミの様子が収められていた。ファンに明るく挨拶していた彼女は、カカオトークのアップデートの話題になると不満げに