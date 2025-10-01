「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド」が9月30日、佐賀競馬場で行われた。ダート1400mで行われた第1戦は、松本一心騎手（笠松）騎乗のイエヤスがスタート後先頭に立つと、そのまま後続を突き放して勝利。2着は高杉吏麒騎手（JRA）騎乗のジュエリーオブラヴ、3着には吉村