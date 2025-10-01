公的年金は、老後の生活を支える大切な収入源です。しかし「年金は請求しないともらえない」という制度上のルールがあり、うっかり忘れてしまうと数百万円単位で損をすることもあります。請求のタイミングや、過去の未請求分を取り戻せる範囲を正しく知ることが、安心して年金を受け取る第一歩です。 本記事では、制度の背景から具体的な請求手続き、忘れた場合の救済策まで詳しく解説します。 年金は請求しな