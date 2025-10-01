「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンドが9月30日、船橋競馬場で行われた。ダート1600mで行われた第1戦は、山本大翔騎手（船橋）騎乗のハヌマーンビーチが直線外から追い込んで勝利。2着は横山琉人騎手（JRA）騎乗のケイティーユイ、3着には佐野遥久騎手（川崎）騎乗のジー