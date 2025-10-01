カエルのぬいぐるみがついた偽物の「バーキン」を輸入し販売したとして、卸売業者の役員ら男2人が逮捕・送検されました。逮捕・送検されたのは、兵庫県の卸売業「MICALLE」の役員・増田満容疑者(51)ら男2人です。警察によりますと、2人は、カエルのぬいぐるみがついた偽物のエルメスの「バーキン」を輸入し、「カエルバーキン」という商品で3個およそ2万2000円でアパレル店に販売した疑いが持たれています