春は日本ダービーで３着に入り、秋の始動戦となる神戸新聞杯で２着だったショウヘイ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）は次戦に予定する菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都競馬場・芝３０００メートル）で岩田望来騎手＝栗東・フリー＝と新たにコンビを組むことになった。「レースまでに追い切りに乗ってもらいます」と友道調教師。新パートナーととともに、最後の１冠を狙うことになる。また、セントライト