７人組アイドルグループ「ＳＷＥＥＴＳＴＥＡＤＹ」（通称・すいすて）が１日、東京・渋谷区のＷＩＴＨＨＡＲＡＪＵＫＵで行われた「Ｐｏｎｔａパス１周年記念・白石まゆみ先生Ｐｒｅｓｅｎｔｓ特別勉強会」に出席した。ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲの妹分グループとして昨年３月にデビュー。メンバーの白石まゆみは今年５月からサブスクリプションサービス・Ｐｏｎｔａパスの公式コンシェルジュに就任し、この日は６人の