4年前、塩尻市で妻を殺害した罪に問われた元県議会議員、丸山大輔被告の控訴審判決で東京高裁は1日、「懲役19年」とした一審長野地裁判決を支持し控訴を棄却しました。これを受け丸山大輔被告の弁護人は即日上告したということです。殺人の罪に問われたのは元県議の丸山大輔被告51歳です。一審判決によりますと、2021年9月29日未明、塩尻市の自宅兼酒造会社の事務所で妻の丸山希美さん当時47歳の首を何らかの方法で圧迫し、窒息死