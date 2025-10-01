お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が9月30日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・04）で、子どもの発想への向き合い方について語った。番組内で、息子とボウリングに行ったエピソードを披露したジュニア。子ども用の補助台など、独身時代は意識しておらず“見えていなかった”物に新たな気づきがあったと話したが、この日は2ゲーム目の7フレームを終えたところで、息子が「や〜めよっ」と言い出したと