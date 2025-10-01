毎月恒例企画！4MEEE official readerに聞いた個人的NEWS。2025年9月の思い出を教えてもらいました。三村有希さん▶︎手作りデザートドリンクをInstagram：「最近はだいぶ涼しくなってきましたがデザートのようなドリンクを作るのにハマっています♪アイスを入れたりするのでカロリオーバーで毎日は飲めませんがたまにご褒美で……♡エスプレッソマシンが欲しいなと思う今日この頃です♪」泉ひとみさん▶A