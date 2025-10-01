３０日午後１１時１５分頃、千葉県松戸市松戸の木造２階建てアパートで、「２階から火が出て黒い煙が充満している」と近隣住民から１１９番があった。火は約３時間２０分後に消し止められたが、焼け跡から男性１人が遺体で見つかり、女児（１１）が口やのどにやけどを負った。松戸署の発表によると、２階の部屋には親子が住んでいたとみられる。同署が身元や出火原因を調べている。