日本時間きのう午後11時ごろ、フィリピン・セブ島の北部沖を震源とするマグニチュード6.9の地震がありました。地元当局によりますと、この地震でこれまでに子どもを含む少なくとも61人が死亡したということです。また、国の災害対策当局は147人が負傷したとしています。外務省によりますと、現時点で日本人の被害は確認されていないということです。