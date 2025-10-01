季節ごとに約20種類のタルトが並ぶキル フェ ボン。四季折々、国内外から仕入れたその時においしい旬のフルーツを厳選したっぷりと使ったタルトに目を奪われます。市場ではなかなか出回らない希少なもの、小規模の生産者の方が丹精込めて作られた食材など、さまざまな素材がタルトに仕立てられています。そんな秋のキル フェ ボンのタルトとは!? 【9月】日本の秋を感じる、お月見タルト 月に住むウサギがついたお餅とスス