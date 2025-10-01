歌手恵中瞳が9月30日、香川・高松のライブハウス「TOONICE」でコンサート「ひとみん讃岐ナイト」を100人のファンを集めて開いた。「ダンスオンザルーフ」「サヨナラに魔法をかけて」など10曲を熱唱して大きな拍手を浴びた。地元四国の人気シンガーの独楽樹ハル、レインボー薫、佐倉りこも友情出演して花を添えた。ライブ前に、香川名物の「讃岐うどん」を堪能してした恵中は「讃岐うどん最高！高松大好き！もっともっと成長して戻