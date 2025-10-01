残業が「多い」と感じる時間は管理職と非管理職でどのくらいの違いがあるのでしょうか。MENTAGRAPH株式会社（東京都中央区）が実施した「仕事中の休憩の取りやすさ、残業時間の捉え方」に関する実態調査によると、非管理職は「20時間台」で多いと感じる一方、管理職は「30〜40時間台」まで許容する傾向がわかりました。【グラフ】月の合計残業時間について、何時間から「多い」と感じるか（調査結果を見る）調査は、22〜65歳のビジ