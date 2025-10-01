スーパースポーツより贅沢な感性を追求した最速頂点バイク！ 1984年、それまで空冷DOHC4気筒で牙城を守り続けたカワサキが、初の水冷化と先鋭フルカウルのGPZ900R Ninjaで世界最速宣言を謳って以来、カワサキのフラッグシップは頂点パフォーマンスであり続ける宿命を背負っていた。そして1988年、エンジンを1,000cc化、空力特性に特化したフルカウルを纏ったGPZ1000RXをリリース、ただそこには