岐阜県で2人の女性の遺体が見つかった事件に関与した疑いがある内縁の夫婦が、ことし3月時点で警察にマークされていたことがわかりました。 【写真を見る】岐阜の“内縁夫婦” 警察が今年3月時点でマークしていた 行方不明の30代女性の遺棄に関与か 岐阜市の立花浩二被告（55）と内縁の妻・神原美希被告（35）は、去年12月に行方不明届が出されていた可児市の30代の女性の遺体を、揖斐川町の山中に遺棄した疑いがあ