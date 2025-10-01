私はアイ（28）。結婚して夫と2人暮らしです。私はずっと損をしないように立ち回り、誰かの言いなりになるお人好しはバカだと見下していました。母のような生き方をしたくなかったからです。幼い頃から両親が営むお寿司屋さんでは、季節ごとに大勢の親族を集めて大宴会。あるとき私は遠い親戚の男の子を叩いたと勘違いされ、父から物置に閉じ込められます。しかし母は私を助けるよりも、父に従うことを優先して……。あのときの絶