（株）ウインドパル（港区）は９月２４日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には志甫治宣弁護士（三宅・今井・池田法律事務所、新宿区新宿１−８−５）が選任された。負債総額は債権者５８名に対して１０億８８４１万円。洋上風力発電システムの調査や設計、コンサルティングなどを手掛けていた。大手商社などと連携し、２０２４年４月期には約３０億円の売上高をあげていた。しかし、大口取引先の洋上風