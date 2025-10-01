1日からアストラムラインの運賃が最大で30円引きあげられます。値上げは開業以来初めてです。アストラムラインは車両や駅の老朽化などに伴い、1日から利用区間に応じて運賃を引きあげます。利用客の多い本通から高取までの12キロの区間が最も値上げ幅が大きく、30円の値上がりです。また、通勤定期は、1か月で最大1410円値上がりします。■通勤で利用「料金値上げですよね。この時世仕方がないんじゃないんですかねと思うところも