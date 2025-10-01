＜バンテリン東海クラシック事前情報◇30日◇三好カントリー倶楽部 西コース（愛知県）◇7300ヤード・パー71＞今季から米国男子ツアーを主戦場とする星野陸也は今年7月の「全英オープン」を最後にケガのため戦線離脱をしていたが、今週、日本で復帰する。2023年の「ダンロップフェニックス」以来、約2年ぶりの国内戦は、今大会主催の1つが所属契約を結ぶ興和で、ホストプロとして臨む。≪写真≫あなたは偽物クラブを見分けられる