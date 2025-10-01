ÂìÀîÂèÆó¹â¹»¡¢ÅìËÌÊ¡»ãÂç³Ø¤Î¥´¥ë¥ÕÉô¤ÇÏÓ¤òËá¤­¡¢¸½ºß¤ÏJPDA¥É¥é¥³¥ó¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¾¾±ºÈþÐÒ¡£¿ÈÄ¹161¥»¥ó¥Á¡¦58¥­¥í¤È¤¤¤¦ÂÎ³Ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î»°Ë­¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤ÎÎý½¬¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤Ë¤Æ¡¢¼«¸ÊºÇÄ¹¤Î305¥ä¡¼¥É¤òµ­Ï¿¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤»¤ë¤Î¤«¤òËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ê¸µ¤¬ÂÎ¤ÎÀµÌÌ¤«¤é³°¤ì¤Ê¤¤¡ª¾¾±ºÈþÐÒ¤Î¹ë²÷300¥ä¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥È¡þ¡þ¡þ¥´¥ë¥Õ¤Ç¤â¥É¥é¥³¥ó¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¼ê¸µ¤¬ÂÎ¤ÎÀµÌÌ¤«¤é³°¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦