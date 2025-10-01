岩井明愛&千怜ツインズのスタッフが公式インスタグラムを更新。米国女子ツアー「ロッテ選手権」の開幕前にハワイ滞在を楽しむ2人の姿を紹介する「Hawaii Days」の第3弾を投稿した。【写真】「雑誌の表紙みたい」 笑顔でポーズを決める岩井ツインズ【岩井ツインズスタッフの公式Instagramより】今回は「88 TEESに行ってきました」と紹介。ここはワイキキにある店で、可愛いキャラクターのヤヤをデザインした様々なTシャツやお洒