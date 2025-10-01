◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)『FIFA U-20ワールドカップチリ2025』が現地時間27日から開幕。グループAの日本は、開催国チリとの第2戦、2-0で勝利を収め、2戦2勝でノックアウトステージ進出を確定させました。計24チームが4チームずつ6組に分かれてグループリーグを行い、上位2チームと各組3位の成績上位4チームがノックアウトステージに進出。ベスト16からの決勝トーナメントで優勝を争う