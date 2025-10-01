県内ではカミナリを伴う激しい雨が降る予報で、気象台は土砂災害などに注意・警戒を呼びかけています。 上空の寒気と気圧の谷の影響で、県内では大気の状態が非常に不安定となり局地的にカミナリを伴った激しい雨が降る見込みです。 ◆2日(木)朝6時までの24時間予想降水量（多いところで） 上越80mm 中越80mm 下越80mm 佐渡80mm 雨雲が予想より発達したり停滞したりした場合は、【警報級の大雨】となる可能性