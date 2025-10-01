中国で建国記念日にあたる「国慶節」の大型連休が始まりました。23億人以上が移動するとみられ、人気の海外旅行先では日本が1位となっています。中国では1日から「国慶節」に伴う8日間の大型連休となっていて、政府は旅行や帰省などで移動する人が延べ23億6000万人に上ると予測しています。戦後80年の今年、中国では関連映画の公開が相次いだことなどにより、反日感情の高まりが懸念されていましたが、大手旅行会社によりますと、