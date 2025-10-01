和歌山県新宮市の国道で９月３０日夕方、中国国籍の男女８人が乗った乗用車と大型トラックが正面衝突し、中国国籍の女性が死亡しました。９月３０日午後４時半すぎ、和歌山県新宮市熊野川町の国道１６８号で、大型トラックの運転手から「トラックと車がぶつかった」という通報がありました。警察によりますと、現場は片道１車線の道路で、中国国籍の男女８人が乗った普通乗用車が大型トラックと正面衝突したということです。