9月30日夜、阿賀町の路上で50代の女性がクマに襲われ、けがをしました。女性の命に別条はないということです。 30日午後7時すぎ、阿賀町津川の路上で近くに住む50代の女性が買い物帰りに一人で歩いていたところ、体長約1.2メートルのクマに両腕を噛まれるなどしました。警察によりますと、女性が持っていた傘で抵抗したところ、クマは逃げていきました。その後、女性は近くの住宅に駆け込み助けを求め、病院に搬送されまし