米・大リーグ（MLB）シカゴ・カブスの鈴木誠也（31）が1日、MLB公式Xに登場。長男（3）が試合後の記者会見に参加し、愛らしい声援を送った。【動画】「かっ…可愛い」会見に参加する鈴木誠也＆長男投稿では、記者会見でマイクに向かい小さな声で「Go, Cubs, Go」とチームに声援を送る長男の姿が映っていた。長男を抱いてマイクを持つ鈴木の顔は笑顔に満ちあふれ、見つめる目からは、かわいくて仕方ないという思いがにじんでい