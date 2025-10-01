俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』の公式SNSが更新され、2026年放送予定の続編に向けた最新カットが公開された。【写真あり】不気味…？『VIVANT』最新カットを公開続編は、前作のラストシーンから直結した物語となり、主人公の設定などに変更はない。今回も国内外問わずに大規模ロケを敢行し、世界を駆け巡るという。公式SNSにアップされた最新ショットでは、「THE JOURNEY GOES ON.」「VIVANTCOMING BACK