三谷幸喜が脚本、主演に菅田将暉を迎えるフジテレビ水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（毎週水曜後10：00※初回30分拡大）が10月1日にスタートする。放送を直前に控える中、場面カットとあらすじが公開された。【写真】似てる…!？三谷幸喜をモチーフにした放送作家を演じた神木隆之介本作は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷自身の経験に基づいた要素を含んだ完全オリジナルストー