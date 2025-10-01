「水谷千重子50周年記念公演」を体調不良のため、休演していた元乃木坂46で女優の生駒里奈（29）が2日の公演から復帰することが分かった。1日、舞台の公式サイトなどで発表された。「【新歌舞伎座】『水谷千重子50周年記念公演』生駒里奈 舞台復帰のお知らせ」とし、「『水谷千重子50周年記念公演』に出演しております生駒里奈は、体調不良のため9月27日(土)より休演しておりましたが、回復いたしましたため10月2日(木)の公演