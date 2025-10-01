10月に入り、衣替えの季節となりました。1日朝、新潟市ではさっそく長袖姿で通学する生徒の姿などが見られました。 【藤森麻友アナウンサー】「新潟市中央区。時折風が吹いていて少し肌寒く感じる。生徒たちは長袖シャツやセーター、そして半袖を着ている子もいてまだバラバラ」曇り空が広がった1日の県内。最低気温は妙高市関山で16℃など、各地9月上旬から中旬並みとなり、多くの高校生が利用する新潟市中央