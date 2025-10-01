【NASCAR】第31戦：Hollywood Casino 400／カンザス スピードウェイ（日本時間9月29日）【映像】衝撃事故で“壁走り”（実際の様子）全米で大人気のストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第31戦が開催。接触事故が多い同レースを見ている放送席やファンも衝撃を受けるほど大きなクラッシュが発生した。267周のレースは残り5周の時点でイエローコーションが出ていたため、延長して2周を追加する『オーバータイム』ルールが