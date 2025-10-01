脳が揺れてダウン寸前の相手に、トドメの左右のフックを叩き込む衝撃KO。猛ラッシュに顔面が左右に弾ける戦慄のダウンシーンに「はやw」「意識飛んでた」など騒然となった。【映像】速すぎる“トドメ”の連打で衝撃KO9月27日、後楽園ホールで開催された「Krush.180」で啓斗（team ALL-WIN）と長野龍生（ALONZA ABLAZE）が激突。四国出身同士の一戦は、長野が開始90秒、一極集中の嵐のようなラッシュで戦慄のKO勝利を収めた。