東京証券取引所1日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。高値への警戒感から売り注文が優勢となった。下げ幅は一時500円を超えた。午前終値は前日終値比521円37銭安の4万4411円26銭。東証株価指数（TOPIX）は53.51ポイント安の3084.09。平均株価はこのところ高値圏で推移していたため、幅広い銘柄で当面の利益を確定する売りが出た。米国で予算切れにより一部の政府機関が閉鎖する恐れが強まり、経済への