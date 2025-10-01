日本保守党の河村たかし共同代表は、自身が代表を務める地域政党「減税日本」と保守党との「特別友党関係」を解消し、新党立ち上げの可能性も示唆しました。減税日本の河村たかし代表：「（関係継続は）不可能だということです。辛抱しながら延々とやってきたんだけど、新しい政党というのはいろんな苦難があるわけです」河村氏によりますと、9月19日、保守党の百田代表らから減税日本と選挙協力などの「特別友党関係」の解消