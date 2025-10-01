「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース−レッズ」（３０日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は六回の第４打席で右中間へポストシーズン２号２ランを放った。先頭のキケ・ヘルナンデスが安打で出塁。ロートベットは空振り三振に倒れた中、１死一塁で打席に入った。右腕フィリップスの初球を見送り、２球目のバックドアは冷静に見極めた。３球目、甘いスライダーを完璧にとらえた一撃は右中間スタンドの