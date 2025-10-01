?炎の飛龍?藤波辰爾（７１）が主宰するドラディション１１月１４日後楽園ホール大会の全対戦カードが１日に発表された。年内最後の興行となる同大会は「ＤＲＡＤＩＴＩＯＮ２０２５ＤＲＡＧＯＮＥＸＰＯ１９９５」と題されて行われる。「１９９５」は藤波が「無我」を旗揚げした年であり、大会のサブタイトルには２００７年１２月１３日後楽園大会以来１８年ぶりに無我の二文字が使用される。同大会のメインでは、藤波