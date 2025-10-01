レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）がチームを先勝に導いた。３０日（日本時間１０月１日）のヤンキースとのワイルドカード・シリーズ第１戦（ヤンキースタジアム）の７回、一死二、三塁から代打で出場し、中前に逆転の２点適時打を放った。敵地を静まり返らせた。ベンチスタートだったが、１点を追う勝負どころで登場。２番手ウィーバーの初球、高めの直球を弾き返すと、２者生還でベンチをお祭り騒ぎにさせ、吉田は一塁