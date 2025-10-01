ソフトバンクは１日、武田翔太投手（３２）に来季の選手契約を締結しない旨を通達したと発表した。武田は高卒１年目となる２０１２年にいきなり８勝をマーク。１５年からは２年連続で２ケタ勝利を記録するなど、投手陣を支えた。今季は一軍登板がなく、二軍では６試合に登板し、１勝２敗、防御率４・４３の成績を残した。通算成績は２１７試合に登板し、６６勝４８敗、２セーブ、１１ホールド、防御率３・３４。近年はケガに