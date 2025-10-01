日本製鉄は9月30日、カナダのKami鉄鉱石鉱山の権益30%を取得し、開発・操業に向けた合弁会社「Kami Iron Mine Partnership」をChampion Iron(CI)および双日と共同で設立したと発表した。同鉱山から産出される鉄鉱石は、直接還元鉄(DRI)の製造に適した、世界的にも稀少な高品位のDRグレードであり、今回の権益取得を通じて、DRIの原料確保と連結収益水準の向上を図るとしている。日本製鉄 ロゴ○会社設立の背景同社は、CIが保有し新