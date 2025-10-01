Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のショー会場に王子のような白ジャケット姿で現れた。 【写真・動画】「美人すぎる」スキズフィリックスの白ジャケット×ピンクヘア【写真・動画】BLACKPINKリサとの仲良し2ショット ■Stray Kidsフィリックス、高貴なムードでルーヴル美術館に登場 ルイ・ヴィトンのショーは日本時間9月30日にフランス・パリ