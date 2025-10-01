【次の台風】発生へ フィリピンの東の海上で、２日（木）午後３時までに、台風が発生する見込みで、今後、発達しながら西寄りに進みそうです。 １０月２日（木）～１１日（土）の、を画像で掲載しています。 予想される位置と勢力は、 02日（木）3時 フィリピンの東（熱帯低気圧） 中心: 北緯15度00分,東経129度30分 進行方向: 西北西 進行速度: ゆっくり 中心気圧: 1004hPa 最大風速: 中心付近で15m/s 最大瞬間