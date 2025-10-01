資料 日本郵便で配達員の飲酒を検査する「点呼」が適切に行われていなかった問題で、国土交通省は1日、全国111カ所の郵便局に自動車の使用停止処分を通知しました。 中国地方は広島県12台、岡山県2台、山口県4台、鳥取県1台、島根県2台の計21台を16日から160日の使用停止処分としました。 岡山県では吉備川上郵便局と金光郵便局でそれぞれ1台ずつ、いずれも全国で最も長い160日の使用停止処分となっています。