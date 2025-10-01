南山田郵便局（九重町） 日本郵便で、配達員の点呼が不適切だった問題で、国は、1日大分県内の郵便局を含む全国111の郵便局で、軽自動車の一部を使用停止にする処分を行いました。 この問題は、2025年1月、全国の郵便局のおよそ8割で配達員の飲酒の有無などを確認する点呼が適切に行われていなかったことが明らかになったものです。 この問題を受け、国は2025年6月全国の郵便局のトラックなどおよそ2500台を対象に、貨物自