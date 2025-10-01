福岡市の九州電力で10月1日、来年春に入社する人たちの内定式が開かれました。 福岡市の九州電力の内定式には、来年春に入社予定の内定者およそ190人が参加しました。式では、津野喜久代執行役員が「若々しい感性で常識を疑い、失敗を恐れずに未知の領域に踏み出す皆さんの冒険心を大いに期待している」とエールを送りました。ことしの内定者は、技術部門247人、事務部門70人の合わせて317人で、例年並みの採用人数だとい