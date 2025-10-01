シゲト―アリーナ岡山岡山・北区 岡山県総合グラウンド体育館（岡山市）の愛称が1日、「シゲトーアリーナ岡山」に変わりました。 除幕式には岡山県の笠原和男副知事や、総合建設業・重藤組（岡山市）の重藤武士社長らが出席しました。 岡山県総合グラウンド体育館の愛称は10月から「シゲトーアリーナ岡山」となりました。契約期間は2030年9月末まで、命名権料は年間2000万円