【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NiziUが11月19日にリリースする3rdアルバム『New Emotion』より、トラックリストが公開。併せて、タイトル曲「♡Emotion」の先行配信とMV公開が決定した。 ■NiziUアルバム恒例のユニット曲も収録 『New Emotion』は、前作以来約2年4ヵ月振りのフルアルバム。彼女たちだけが表現できる感情で新しいストーリーを描き出す作品となり、早くも注目を集めている。