【新興国通貨】ドル人民元はオフショアで上昇、中国市場休場＝中国人民元 ドルオフショア人民元は7.1350前後まで上昇。朝の7.1250台からドル高が進んでいる。中国市場は休場となっており、オンショアは基本的に取引がない。対円ではドル円の分動きが出ており20円70銭台での推移。 USDCNH7.1348CNYJPY 20.752